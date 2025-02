Vigliano, c'è ancora tempo per l'Open Day dei Villaggi Rivetti (foto di repertorio)

C'è ancora tempo per visitare i Villaggi Rivetti di Vigliano Biellese, in occasione della Festa di Don Bosco. Un'occasione per conoscere e scoprire la proposta educativa dell'istituto. Avrà luogo questa mattina, con prenotazione, dalle 9 alle 12. Altre visite hanno avuto luogo nei giorni scorsi.