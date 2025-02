A Candelo torna il Carnevale per bimbi e famiglie

Torna il Carnevale per i bimbi di Candelo. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone: “Quest'anno porteremo i bambini indietro nel tempo, vista l'occasione dell'anniversario del Ricetto che quest'anno festeggia 690 anni: un modo per coinvolgere la comunità in questo importante appuntamento. In mezzo, naturalmente tanti balli, giochi, divertimento per tutti e una piccola merenda offerta con la collaborazione delle nostre associazioni, dalla Pro Loco alla Banca del Tempo ad Anziano è bello, tutti insieme per Candelo”.

L'evento avrà luogo domenica prossima, 9 febbraio, alle 15, al Polivalente del paese.