Rifiuti abbandonati a Mongrando, volontari al lavoro per ripulire (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno sindaco)

Il problema dei rifiuti abbandonati per strada è un tema che interessa la maggior parte dei comuni biellesi. L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, è arrivata dal comune di Mongrando, per bocca dell'amministrazione comunale.

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni in merito ai rifiuti che, nel weekend, sono comparsi ai lati della strada, in via per Cerrione, zona Pistino – si legge nella nota apparsa sui canali social del Comune - I rifiuti sono stati raccolti, all'interno del bosco, da alcuni volontari, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto e il contributo che danno alla comunità, dedicando il loro tempo a raccogliere ciò che gli incivili abbandonano in natura. I rifiuti sono stati stoccati lungo la strada, in accordo con Seab che passerà a ritirare tutto il prima possibile. Grazie delle numerose segnalazioni pervenute. Ogni contributo è indispensabile per mantenere in ordine e pulito il nostro paese”.