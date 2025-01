Sì è conclusa da poco la bonifica di una grossa valanga che si è staccata nella zona del Vallon Cros, comune di Bardonecchia. Probabilmente un evento spontaneo che non ha coinvolto né persone, né le piste da sci.

Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per bonificare con Artva e cane da valanga. Non risultano persone coinvolte.