Per cause ancora da accertare, a Vigliano Biellese, un'auto è finita contro il semaforo di via Milano, all'incrocio con via Garibaldi. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 31 gennaio.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'impianto semaforico.