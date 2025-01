Biella, scontro auto-motorino in rotonda (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto alla rotonda di via Serralunga con via per Tollegno, a Biella.

È successo intorno alle 17.45 di oggi, 31 gennaio. A rimanere coinvolti, stando alle prime informazioni raccolte, un automezzo e un motorino. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.