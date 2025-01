Vigliano Biellese in festa per San Giovanni Bosco

Vigliano Biellese in festa per San Giovanni Bosco. Stasera avrà luogo nella palestra dei Salesiani il Fluo Party, organizzato da “Il Sogno di Gio ODV”, a partire dalle 22. Domenica, invece, alla Santa Messa delle 11 seguirà il pranzo di Don Bosco (ore 12.30). Nel pomeriggio, alle 16, si terrà lo spettacolo in chiesa.