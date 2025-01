Pediatra della Valsessera in pensione, i genitori possono scegliere tra due sostituti

Il dottor Massimo Bagno cessa la propria attività di pediatra di libera scelta in data 30 gennaio. L’ASL Vercelli si scusa con gli utenti direttamente interessati e rende noto che non è stato possibile individuare un sostituto, pertanto invita i genitori dei bambini a rivolgersi agli sportelli distrettuali di Scelta e revoca per la nomina di un nuovo Pediatra.