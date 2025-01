Valdigne Triathlon, al via la stagione agonistica: valanga di podi e vittorie FOTO

Inizia la stagione agonistica per Valdigne Triathlon con una valanga di podi. La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo apice a Cogne, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale della bellissima località valdostana, sono andati in scena nell’ordine, le Gare Promozionali Giovanili e il Campionato Italiano di Winter Triathlon Assoluto e di Categoria.

Splendida l’organizzazione di Trisports Team, meteo perfetto e grande partecipazione di moltissime società provenienti da tante regioni italiane. Nelle gare Promozionali Giovanili (con percorsi di diversa lunghezza di run/mtb e fondo a seconda dell’età), grande partecipazione di tanti giovani atleti. Tra le Youth A ottima gara per le portacolori verde-turchese-oro allenate dall’olimpionica Beatrice Lanza presso il Centro Sportivo Pralino, 5° posto Cecilia Lorenzoni, 6° posto per Caterina Pinna e 7° posto Giulia Ferrari.

Nelle categorie maschili, tra gli Youth A ottima gara del torinese Giovanni Durando che conquista l’argento al traguardo per la soddisfazione di Coach Maria Angioni. Per Valdigne Triathlon ottimi risultati con vittorie, podi e prestigiosi piazzamenti. Nella gara valida come Campionato Italiano di Winter Triathlon Assoluto e di Categoria che si è disputata domenica 26 gennaio con una buona affluenza di atleti di tantissimi Team, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. Nella gara Junior, super prestazione per la torinese Alice Ventre, che, al debutto in categoria, conquista l’oro con un ottimo crono, al maschile il cuneese Riccardo Giuliano conquista un meritato argento. Due podi a testimonianza della solida crescita dei giovani Atleti della squadra.

Tra gli uomini uno straordinario Guglielmo Giuliano conquista il 5^ posto assoluto e l’oro tra gli U23. Il valdostano Davide Bajo ha ottenuto l’11^ posto assoluto e l’oro tra gli S2. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare nazionali di Circuito ed internazionali di Winter Triathlon e sulla stagione del Duathlon.