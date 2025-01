Giovane pallavolista di Vercelli morto a 17 anni

Il volley giovanile piange Edoardo Fiore, studente dell'Iti di Vercelli di appena 17 anni. Giocava nel Vercelli Volley. Oggi il decesso al Sant'Andrea dove era stato ricoverato in seguito a un malore.

A darne la notizia è la stessa società: «Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui. Ci sono cose che non si vorrebbero mai dire. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci ad Alessandra e Michele in questo momento di immensa tristezza. Dobbiamo farci forza tutti insieme e andare avanti per lui»: