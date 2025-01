A Biella c'è la Disability Card, Anffas: “Strumento utile, è a disposizione”

“Nel Biellese hanno diritto alla Disability Card almeno 1800 persone. Invece usufruiscono di questo strumento innovativo e moderno meno persone. La nostra associazione ne ha erogate un centinaio circa, da quando è stata introdotta, nell’aprile del 2022”. Parola di Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese.

Manavella aggiunge: “Si tratta di uno strumento molto importante e utile. Non solo per entrare al cinema o a teatro gratis, grazie a convenzioni o accordi, ma soprattutto perché consente attraverso il QR code l’accesso e la visibilità di tutti i documenti della persona con disabilità. In questo modo la persona in possesso della tessera non deve produrre ogni volta l’intera documentazione per usufruire di un qualche servizio. Ecco perché la promuoviamo e ne incentiviamo l’adozione. La sua validità è estesa a tutti i paesi membri dell’Unione Europa. Purtroppo è poco pubblicizzata e quindi sconosciuta dalle famiglie e dalle persone con disabilità, che potrebbero invece avere uno strumento prezioso negli uffici pubblici, in banca o altre realtà dove devono sbrigare delle pratiche burocratiche. La card ha il formato di un bancomat. Nel Biellese, noi e un’altra associazione siamo autorizzati a rilasciarla, su delega dell’Inps. Qualche patronato presente nei sindacati dà informazioni utili e può aiutare nella compilazione dei documenti. Ma non rilasciarla”.

“Va poi sottolineato che la carta è gratuita ed è un diritto per le persone con disabilità - conclude Manavella -. Questo è un elemento fondamentale. La persona o la famiglia che ne fanno richiesta, non devono iscriversi o aderire a niente. Noi infatti svolgiamo questo servizio gratuitamente, sia per i soci sia per i non soci”.