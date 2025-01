Candelo, Bonifacio di nuovo alla guida della Pro Loco: tra i tesserati del 2025 c'è Cirio

Cristian Bonifacio è stato riconfermato alla guida della Pro Loco di Candelo. Si tratta del terzo mandato di fila. La decisione è giunta ieri sera, 29 gennaio, al termine dell'assemblea dei soci, che ha nominato i membri del direttivo che resterà in carica fino al 2028. Al presidente Bonifacio si affiancheranno Silvia Garbaccio, Eugenio Guasco (riconfermato segretario), Irene Viana, Emanuela Maroino, Anna Maroino, Gabriele Rosso, Manuele Orlandini (vicepresidente), Danila d'Alessandro (vicepresidente), Piera Oddone e Alberto Pezzin (ancora una volta vicepresidente e tesoriere).

“Un ringraziamento è dovuto a tutti coloro che hanno preso all'assemblea e a chi ha dato la propria disponibilità per la Pro Loco – spiega Bonifacio - Abbiamo un quadriennio per lavorare insieme e sono certo che saranno anni magnifici. Il 2025 sarà un periodo ricco di eventi e iniziative, a cominciare dall'Adunata Alpina di Biella, dove daremo il nostro supporto alle penne nere. Saremo coinvolti in prima persona nel Carnevale, oltre ai classici appuntamenti della stagione, come le degustazioni al Ricetto e la rassegna natalizia. Insieme al Comune, daremo una mano per gli eventi in programma per i 690 anni del nostro borgo medievale. Ci sarà molto lavoro da fare ma sarà svolto nel migliore dei modi”.

Inoltre, è notizia di questi giorni, di un tesserato “speciale” della Pro Loco: parliamo di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte che, ogni anno, viene omaggiato di una tessera Pro Loco specifica per provincia. Quest'anno la scelta è ricaduta nel Biellese, in particolare a Candelo. A consegnare la tessera la delegazione regionale dell'Unpli. “È sicuramente un motivo di grande soddisfazione avere tra le propria fila il presidente Cirio” ha sottolineato il presidente Bonifacio.

Sulla stessa linea anche Erika Vallera, capogruppo di maggioranza della lista Candelo nel Cuore: “Un neo-tesserato che sicuramente rappresenta un grande orgoglio per Candelo e per la nostra fantastica Pro Loco. Ogni anno, infatti, il presidente Alberto Cirio riceve una tessera dall’Unpli Piemonte come segno della sua vicinanza con il mondo delle Pro Loco”.