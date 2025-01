Sant'Eurosia in festa per San Giulio

Comunità di Pralungo in festa per San Giulio, patrono di muratori e affini. La manifestazione avrò luogo domenica 2 febbraio nella frazione di Sant'Eurosia. Alla Santa Messa delle 11 seguirà la benedizione davanti al cippo per ricordare i defunti. La giornata si concluderà con l'aperitivo e il pranzo in compagnia.