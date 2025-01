Emergenza medici: Pediacoop lancia una campagna di reclutamento

La carenza di medici su tutto il territorio italiano continua a rappresentare un grave problema per il sistema sanitario nazionale, mettendo a rischio la tenuta degli ospedali pubblici. Per contrastare questa emergenza, Pediacoop, cooperativa con sede a Domodossola, ha lanciato una campagna di reclutamento per medici specialisti.

La ricerca riguarda professionisti con titolo specialistico o equipollente nei settori di:

PediatriaAnestesia e RianimazioneOstetricia e GinecologiaOrtopediaRadiologiaNeurologiaPsichiatriaMedicina d’Urgenza (anche per medici con almeno due anni di esperienza in pronto soccorso o DEA)

Le posizioni sono disponibili per ospedali pubblici in diverse regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Calabria, Liguria e Valle d’Aosta, con compensi economici molto elevati in regime di libera professione.

Come candidarsi

I professionisti interessati possono:

Compilare il form sul sito ufficiale. Contattare direttamente attraverso la mail candidature@pediacooph24.it o chiamare il numero 335 5484998.