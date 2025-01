Mattinata di mercoledì intensa sul fronte dei sinistri stradali. Un altro si è verificato alla rotonda di via Carso, a Biella, poco dopo le 11.30 di oggi, 29 gennaio.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto che si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.