Storie di Piazza, due appuntamenti rivolti al Cinema: montaggio video e sonorizzazione.

“Contiamo su di noi”, progetto di Storie di piazza aps rivolto ai giovani (12-25 anni) per l’educazione all’immagine e la promozione del territorio, propone due appuntamenti di “Cinema per tutti”:

- 1° febbraio pomeriggio dedicato al montaggio video con Maurizio Pellegrini (regista e autore),

- 22 febbraio pomeriggio focalizzato sulla sonorizzazione con Ted Martin Consoli (tecnico del suono).

L’obiettivo è realizzare brevi video con spezzoni delle esperienze vissute dai ragazzi nel 2024, già confluite in 3 cortometraggi (Lessona, Cavaglià, Rosazza) e 2 pillole video (Sagliano Micca, Trappa). Sul canale YouTube di Storie di piazza è possibile vedere i lavori, tra cui “Clamira della posta”, che ha raggiunto 35.000 visualizzazioni.

I laboratori, ospitati presso il TMC Studio di Biella (via Don Minzoni, 6), introdurranno alle tecniche di montaggio (con suite DaVinci Resolve) e sonorizzazione, puntando a una produzione video autonoma. È previsto un concorso finale per i partecipanti, in cui i migliori video saranno premiati da una giuria di esperti e popolare. Non è richiesta preparazione specifica.

Per ulteriori informazioni: iscrizioni@storiedipiazza.it.

Docenti:

- Maurizio Pellegrini (VideoAstolfoSullaLuna) realizza video istituzionali e documentari, promuovendo la riscoperta del patrimonio audiovisivo storico.

- Ted Martin Consoli, diplomato in Audio Engineering presso SAE Institute Milano, fonico di presa diretta e tecnico del suono per concerti, spettacoli teatrali e progetti multimediali.