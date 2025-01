Nella giornata di ieri martedì 28 gennaio qualcuno che è passato nei pressi di Corso San Maurizio ha notato il sottopasso chiuso.

In molti avevano pensato che si potesse trattare di un allagamento, ma così non era: è stato chiuso solo per alcune ore per consentire ai tecnici di completare l'intervento di installazione delle luci LED in galleria. Nessuna correlazione con il maltempo dunque, almeno per questa volta...