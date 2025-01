Salussola Volley, battaglia persa ma cuore in campo (foto di Ciro Simoni)

Venerdì 23 gennaio il Salussola Volley ha affrontato il Novara Volley in una partita che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo punto. Nonostante la sconfitta per 1-3, i ragazzi hanno dimostrato un gioco di alto livello e un grande cuore.

Ogni set è stato combattuto con grinta e determinazione, regalando scambi spettacolari e azioni emozionanti. Il Novara Volley, una delle squadre favorite alla vittoria del campionato, ha trovato nel Salussola un avversario ostico. Questo risultato evidenzia la crescita esponenziale della squadra dall’inizio della stagione, frutto del lavoro costante dell’allenatore Massimo Fabbro.

Da settembre, il coach è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, costruendo un gruppo compatto e competitivo. In campo, tutti i giocatori hanno messo in mostra impegno, passione e talento. Tra i migliori marcatori della serata troviamo Carlo Giordani con 18 punti, Filippo Vigna con 14 punti e Mattia Gaio con 15 punti. A seguire tra i marcatori troviamo Gioele Rosso (4 punti), Emanuele Bortolato (3 punti) e Fabrizio Tranchita (1 punto).

Quest’ultimo è tornato in campo nell’ultimo set dopo un mese e mezzo di stop dovuto a un infortunio alla caviglia, dimostrando grande determinazione. Nonostante il risultato, il Salussola Volley guarda avanti con ottimismo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 2 febbraio, quando i ragazzi affronteranno la seconda classificata, pronti a migliorare e consolidare la loro posizione in campionato.

Ecco la rosa dei giocatori presenti: Carlo Oberti, Michael Balasso, Carlo Giordani, Emanuele Bortolato, Mattia Negri, Giovanni Gualtieri, Mattia Gaio, Samuele Derossi, Riccardo Rizzi, Roberto Monti, Gioele Rosso, Filippo Vigna Fabrizio Tranchita.