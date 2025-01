Ladri a Mottalciata, rubato anche zaino con la tesi di laurea. L'appello: “Restituitela”

Come si sa i ladri non guardano in faccia nessuno. Spesso e volentieri causano soqquadro nei locali e lasciano dietro di sé sensazioni di profondo disagio nelle vittime. Stavolta, però, non si è guardato in faccia neanche ad una studentessa universitaria.

Giovedì scorso, in un'abitazione di Mottalciata, mani ignote non si sono impadronite soltanto di monili in oro e oggetti di valore ma anche di uno zaino, contenenti documenti scolastici e una tesi di laurea.

“Doveva essere consegnata all'Università per esserne discussa il prossimo mese di marzo – spiega con amarezza la mamma della giovane – ma purtroppo non sarà così. Oltre al danno, anche la beffa. Denuncia è stata fatta alle forze dell'ordine ma mi sento di fare un appello: se qualcuno ritrovasse uno zaino, come dalle foto in allegato, libri o appunti di filosofia non esiti a contattarci. Mi auguro che gli stessi autori del furto si mettano una mano sul cuore e restituiscano il lavoro svolto con competenza e passione da una giovane pronta a laurearsi”.