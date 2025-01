Un sabato speciale al bocciodromo di Valdilana

Sabato pomeriggio il bocciodromo di Valdilana è stato teatro di un bel evento dedicato ai ragazzi dell'Istituto Giovanni XXIII di Lessona. L’iniziativa, organizzata con grande cura e passione dalla Bocciofila Vallemosso - Mossese, ha regalato a tutti momenti di sport e inclusione.

Un gruppo di straordinari atleti “speciali” si è sfidato sul campo con i soci della bocciofila per un pomeriggio ricco di sorrisi ed emozioni. Per questi ragazzi, il bocciodromo è un luogo familiare e accogliente: ogni martedì, infatti, vengono accolti dai volontari per allenarsi e divertirsi insieme. Un gesto di grande sensibilità e inclusività che merita il più caloroso degli applausi.

Alla giornata hanno partecipato anche gli assessori Francesca Barioglio e Marco Carravieri, che con la loro presenza hanno voluto ribadire la stima e il plauso del Comune per questa splendida iniziativa. "L’evento si è concluso con una premiazione ricca di emozioni, tra sorrisi e momenti di commozione - scrivoo dall'amministrazione -. Un meritato grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata speciale a dimostrazione che lo sport non è solo competizione, ma un potente strumento per unire le persone e crescere insieme".