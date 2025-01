Alpini, in tanti a Cossato per la cena della bagna cauda

Sala gremita a Cossato per la tradizionale cena della bagna cauda realizzata dagli Alpini del gruppo locale. L'evento ha avuto luogo sabato scorso, nei locali della sede delle penne nere. Un'occasione per assaporare uno dei piatti tipici del nostro territorio e trascorrere qualche momento in compagnia di amici e parenti.