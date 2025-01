Meloni in Arabia 'avvisa' Santanchè: "Faccia valutazione"

(Adnkronos) - Al "Porto islamico" di Gedda, seconda città più grande dell'Arabia Saudita dopo la capitale Riad, il vento che soffia dal Mar Rosso mitiga il caldo del pomeriggio. All'ombra della nave scuola Amerigo Vespucci - dove salirà a bordo per salutare l'equipaggio - Giorgia Meloni parla per la prima volta in pubblico del caso Daniela Santanchè, della spinosa vicenda giudiziaria che vede coinvolta la ministra e che rischia concretamente di intralciare la navigazione del suo governo.

La presidente del Consiglio prova a sgomberare il campo da ricostruzioni che, a suo avviso, non renderebbero giustizia alla verità dei fatti: "Non c'è nessun braccio di ferro" né "preoccupazione" o "imbarazzo", puntualizza in riferimento ai retroscena secondo cui avrebbe modificato le tappe della sua missione in Arabia Saudita per non incontrare Santanchè, che è attesa proprio a Gedda il prossimo 27 gennaio.

Meloni parla di una "riflessione" in corso, in un clima "assolutamente sereno". Prima, la premier sposa la linea garantista nei confronti di Santanchè, lodandone "l'ottimo lavoro": "Non credo che un semplice rinvio a giudizio sia di per sé motivo di dimissioni". Poi però mette in chiaro che una "valutazione" va fatta, semmai, su quanto le grane processuali legate alla vicenda Visibilia possano "impattare sul suo lavoro di ministro". E questa è una valutazione "che forse deve fare soprattutto il ministro Santanchè", perché, ammette Meloni, "io attualmente non ho le idee chiare".

Il confronto tra le due ci sarà: "Parlerò con Daniela", assicura Meloni. Che non risparmia frecciate all'opposizione, accusandola sostanzialmente di doppiopesismo per aver invocato le dimissioni di Santanchè pur avendo in casa condannati in via definitiva (come Chiara Appendino, vicepresidente del M5S) e persone agli arresti per corruzione (il riferimento di Meloni è al presidente dem della provincia di Salerno Franco Alfieri): "Lezioni da questi pulpiti anche no".

Interpellata dai giornalisti nel punto stampa a margine della visita, Meloni risponde su un altro caso che sta creando non pochi imbarazzi al governo, quello del militare Njeem Osama Almasri, il comandante libico accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dalle autorità italiane.

La Corte penale internazionale ha chiesto chiarimenti all'Italia "e noi glieli daremo", dice la presidente del Consiglio, "ma ne chiederemo a nostra volta". Per Meloni, la procura deve chiarire come mai "ci abbia messo mesi a spiccare questo mandato di arresto" e perché "il mandato di arresto sia stato spiccato quando Almasri aveva già attraversato almeno tre nazioni europee e mentre stava lasciando la Germania per andare verso l'Italia". La premier precisa poi che la liberazione di Almasri non è stata una disposizione del governo "ma della Corte d'Appello di Roma". E sul volo di Stato che ha riportato il criminale in Libia, sottolinea: "Nel caso di soggetti pericolosi, non si usano voli di linea, anche per la sicurezza di chi viaggia: è una prassi utilizzata anche dai governi precedenti, ma prima non è mai stato posto il problema...".

Parlando delle proteste dei magistrati contro la riforma della giustizia, la leader di Fratelli d'Italia si dice "rammaricata" per l'atteggiamento dell'Anm "per cui qualsiasi tentativo di riforma materia di giustizia viene letta come una specie di apocalisse, una fine del mondo che bisogna rifiutare senza se e senza ma. Penso che questo non giovi neanche ai magistrati, perché anche tra le posizioni più distanti, quando poi ci si siede a un tavolo e ci si confronta, dei punti di contatto si trovano", prosegue Meloni, rivendicando il diritto del governo a intervenire sulla giustizia: "Non c'è un solo articolo della Costituzione che dica che la giustizia non si può riformare".

In merito al terremoto nella finanza scatenato dal tentativo di scalata di Mps su Mediobanca, Meloni spiega che si tratta di "un'operazione di mercato": "Noi - afferma - dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, banca più antica del mondo, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che avvia operazioni ambiziose". La premier benedice la nascita del terzo polo bancario, "che potrebbe avere un ruolo importante nella messa in sicurezza dei risparmi degli italiani".

La visita di Meloni in Arabia Saudita proseguirà intanto oggi ad Al-Ula, sito archeologico patrimonio dell'Unesco, dove il capo del governo avrà un bilaterale con il Principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman. Molti i temi sul tavolo: dal conflitto israelo-palestinese a quello russo-ucraino, passando per Siria, Libano, Iran e Piano Mattei per l'Africa.

La premier arriverà con una folta delegazione di imprese e partecipate (tra i presenti, l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani) e siglerà con bin Salman l'avvio di un partenariato strategico. A margine della visita verranno anche firmate numerose intese tra i due governi in diversi settori: difesa, mobilità sostenibile, cooperazione energetica, sport e tutela del patrimonio culturale e archeologico. (dall'inviato Antonio Atte)