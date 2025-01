Dal Nord Ovest – Tragico incidente sull'A6 Torino–Savona, morta una donna

Incidente mortale autonomo sull'autostrada A6 Torino-Savona, dopo l'uscita di Marene e l'autogrill di Rio Colorè questa mattina intorno alle 10.50.

L'auto con solo a bordo una coppia, marito e moglie, è uscita di strada violentemente. Bloccando all'interno i due. La donna, classe 1972, è deceduta, mentre l'uomo ferito è stato elitrasportato in codice giallo in ospedale a Verduno.

Oltre al 118 e Polizia Stradale per la viabilità, sul posto per estrarli sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari di Bra. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture e mezzi, la viabilità risulta regolare anche se con possibili rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.