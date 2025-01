Sembra proprio che i ladri abbiano scavalcato la recinzione di un'abitazione per introdursi all'interno dei locali in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, si sono impadroniti di alcuni monili in oro e altri articoli in fase di quantificazione.

Il furto è stato segnalato nella prima serata di ieri, 25 gennaio, dal proprietario, un uomo di circa 45 anni. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.