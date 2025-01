50enne travolto da una pianta a Zubiena, in codice rosso all'ospedale: portato a Novara con l'elisoccorso (foto di repertorio)

Aggiornamento ore 20

È stato da poco trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Novara il 50enne rimasto ferito in un incidente in località Vermogno, nel comune di Zubiena. A dare l'allarme i due figli poco più che maggiorenni, presenti assieme a lui.

Stando alle prime ricostruzioni, eseguite dai Carabinieri, l'uomo (residente in paese) sarebbe stato travolto da una pianta mentre era intento a tagliare alcuni rami. La prognosi resta riservata ma avrebbe riportato diverse fratture.

Il fatto

Sarebbe stato trasportato in codice rosso all'ospedale l'uomo di circa 50 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio, è rimasto coinvolto in un incidente nei boschi di Zubiena.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni sembra che il ferito fosse intento a tagliare della legna quando all'improvviso sarebbe stato travolto da una pianta.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 ed è stato portato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici del Soccorso Alpino, con un medico specializzato.