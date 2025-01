Da Efeso a Istanbul, visita dei pellegrini biellesi in Turchia

Fedeli del Gruppo Pellegrinando di Graglia in visita nei luoghi più affascinanti della Turchia. Tra le tappe in programma Istanbul, Konya e Pamukkale. Per l''occasione, la comitiva ha celebrato la Santa Messa nell'antica città di Efeso, dentro la Casa di Maria.