Un 2024 da incorniciare per la sezione AVIS Coggiola

Il 2024 si è rivelato un anno di grande successo per la sezione AVIS di Coggiola. Le donazioni effettuate presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Biella e la sede AVIS di Valdilana hanno registrato un incremento significativo, con un totale di 343 sacche raccolte: 314 sacche di sangue intero e 29 di plasmaferesi, segnando un aumento di 32 unità rispetto al 2023.

Anche il numero di donatori iscritti ha registrato una crescita importante: nel corso dell’anno, sono stati accolti 23 nuovi donatori, di cui 6 sotto i 20 anni e 8 sotto i 30 anni. Questo porta il totale degli iscritti alla sezione a quota 180, con un aumento di 11 unità rispetto all’anno precedente. Inoltre, si contano 4 aspiranti donatori e 8 persone in attesa di programmare la visita di idoneità.

Un altro appuntamento importante attende i membri della sezione: sabato 8 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:30, la sede AVIS di via Roma 135 a Coggiola sarà aperta per le votazioni del nuovo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino al 2028. Tutti i donatori iscritti sono invitati a partecipare per scegliere i candidati. 📝