Incontro sulla menopausa a Valdilana con gli esperti dell'Asl

Buona partecipazione alla serata sulla menopausa organizzata dal Comune di Valdilana in collaborazione con l’Asl. L'incontro si è svolto in sala Biagi a Valle Mosso.

«Abbiamo vissuto un momento di grande valore e partecipazione con l'evento dedicato alla menopausa, organizzato in collaborazione con Asl Biella - commentano dall’amministrazione comunale -. Grazie ai preziosi interventi del dottor Messina, medico di ginecologia e ostetricia dell’ospedale degli Infermi di Biella, della dottoressa Nazzi, dietista, e di Katia Bovo, insegnante di yoga, i partecipanti hanno potuto conoscere meglio una fase della vita femminile spesso poco compresa e stigmatizzata. Il Comune di Valdilana, in collaborazione con Asl Biella, è al lavoro per proporre nuovi eventi dedicati alla salute e alla prevenzione. Presto pubblicheremo le prime date di un ricco calendario».