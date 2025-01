Resistenza, tagliate le risorse agli istituti storici, Ravetti: "La giunta torna sui suoi passi".

Riceviamo e pubblichiamo:

«La considerazione politica che la Giunta regionale ha dell’80° anniversario della Liberazione si evince dal taglio del 10% delle risorse destinate agli Istituti storici della Resistenza. Infatti, dalle tabelle illustrate dall'assessore Chiarelli in VI commissione risulta un taglio di circa 25 mila euro sui due capitoli dedicati agli Istituti: su 250 mila euro del 2024 c’è una previsione di spesa inferiore del 10%. Auspico un ripensamento durante la discussione sul bilancio in Consiglio, coerentemente agli impegni presi dal presidente Cirio. Resta, per ora, un’illusione la promessa del finanziamento della legge 41/1985 sui monumenti partigiani. Mi batterò in commissione e in aula per convincere Giunta e Consiglio che tutto ciò che riguarda la Resistenza e la Costituzione non deve essere in alcun modo penalizzato».