Da Torino: Dopo le gomme adesso le portiere, la periferia sud assediata dai ladri di auto

Non bastava la strage di pneumatici ai danni (soprattutto) di Bmw e Audi, nelle scorse notti i cannibali delle auto sono tornati a rubare anche le portiere. E' accaduto due volte, in entrambi i casi a Mirafiori Sud.

Due colpi

A farne le spese una Fiat Panda di colore grigio parcheggiata in piazzetta Pramollo. Qui i ladri hanno portato via tre portiere su quattro. Saccheggiato anche il motore. Sul caso, come da avviso lasciato dentro il veicolo, indaga la polizia. E' possibile che i balordi, colti in flagrante da qualche nottambulo, siano scappati via lasciando integra solo l'ultima portiera. La zona, del resto, pullula di abitazioni e di attività commerciali. Un nostro lettore, inoltre, ci ha segnalato un secondo raid: questa volta in via Faccioli. Colpita una Renault Clio e asportate, come al solito, le portiere.

Da Nichelino a Torino

E' di poche ore prima l'intervento delle forze dell'ordine a Nichelino, per auto lasciate sui mattoni e furti di fanali. Mentre nella zona sud di Torino, la più colpita dai furti di gomme, i casi sono saliti a 16 (considerando un recente furto in via Gorizia, vicino alla scuola Colombatto).