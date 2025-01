Turismo: fondi regionali da 17,8 a 22,3 milioni "Obiettivo: sostenibilità per preservare il territorio"

Circa 4,5 milioni in più per il turismo: lo ha riferito l’assessore Marina Chiarelli in terza Commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, relazionando su Defr e Bilancio di previsione. L’assessore ha evidenziato, dal 2024 al 2025, un aumento di 3 milioni e 365 mila euro di fondi regionali, un milione e 75 mila di fondi statali e circa 40 mila di fondi europei con un aumento totale di 4 milioni e 479 mila. L’operazione ha previsto l’introduzione di nuovi capitoli di spesa, in particolare quello della legge 18/1999 sulle strutture alberghiere per la formulazione di nuovi bandi nonché a favore dei consorzi e delle Atl e i vari soggetti della filiera turistica. Nel primo bilancio della Legislatura l’aumento delle risorse per il turismo risulta, quindi, di circa il 25%: da 17 milioni e 845 mila del 2024 a 22 milioni e 323 mila del 2025. Di questi oltre 21 milioni sono fondi regionali.

In tal modo la Regione intende migliorare la governance del sistema turistico, promuovere il posizionamento del Piemonte nel mercato globale soprattutto in occasione degli eventi e innovare l’ecosistema turistico attraverso la transizione digitale. Il fine è di aumentare i flussi e le presenze turistiche ma, anche, di delocalizzare la domanda turistica con offerte coerenti con l’obiettivo della sostenibilità per preservare il territorio.

Sono intervenuti per chiedere chiarimenti Monica Canalis e Laura Pompeo (Pd) e Sarah Disabato (M5s). in particolare su Fiere, Atl, Pro Loco, wedding, grandi mostre e congressi, Turismo Torino e Provincia e su alcuni decrementi di somme su specifiche voci.