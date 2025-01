A Tollegno nasce lo "Sportello amico"

L'obiettivo è garantire un aiuto concreto a tutti i cittadini. Ed è per questo che il Comune di Tollegno ha attivato lo “Sportello Amico”, uno spazio nel quale il residente più trovare aiuto a 360° in vari campi, dai servizi di Tollegno, della provincia, al lavoro. Fonte di ispirazione un'iniziativa simile in Emilia Romagna chiamato “Sportello Sociale”.

“Non c'è la pretesa di dare servizi – spiega il primo cittadino Lele Ghisio - , quanto piuttosto indirizzare la persona a guardarsi intorno, a muoversi in un determinato modo in situazioni di necessità. Stanno emergendo sempre maggiori disagi e fragilità che stato interessando non solo la fascia della popolazione più anziana, ma sotto varie forme tutta la popolazione più vulnerabile. Pertanto riteniamo sia importante che i cittadini si sentano supportati e aiutati dalle Istituzioni attraverso dei canali di ascolto e di aiuto oltre che nella risoluzione dei problemi burocratici per rendere più semplice la fruibilità dei servizi. E in questo caso l'aiuto sarà dato da una persona preparata con determinate competenze che darà loro supporto”.

Lo sportello, al quale ci si dovrà rivolgere previo appuntamento telefonando in Comune, sarà svolto a titolo gratuito presso i locali del Comune da un Consigliere Comunale individuato nella persona di Isabella Zienna, che si renderà disponibile il sabato di ogni settimana dalle 9,00 alle 11,00.

In particolare, lo “Sportello Amico” sarà finalizzato a fornire alla cittadinanza un punto di riferimento qualificato, dove trovare risposta adeguata ed appropriata al bisogno emergente ovvero conoscere tutte le opportunità che i servizi presentano; aiutare le persone nella compilazione di domande, istanze etc legate ai servizi offerti sia sul territorio comunale che su quello provinciale; fornire gratuitamente ai cittadini tutte le informazioni necessarie in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, agevolando così l’occupazione; favorire l’ascolto; raccogliere stimoli, richieste, suggerimenti al fine di migliorare i servizi ai cittadini.