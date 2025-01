Un corso per stranieri per conseguire la patente di guida

Corso di italiano per conseguire la patente. Sono aperte le iscrizioni. E' una iniziativa gratuita proposta a Valdilana dalla maestra Debora. L'obiettivo è un corso di lingua italiana per stranieri per preparare al meglio l'esame di patente di guida. Vengono offerte lezioni gratuite, insegnanti preparati, materiali, quiz e simulazioni di esame. Gli incontri si terranno a Valle Mosso. E saranno totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizioni contattare il 324.9583343