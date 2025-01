Pallanuoto, esordio stagionale per i team Under 12 e 14 targati Dynamic In Sport

Anche per i più giovani pallanuotisti del team Dynamic In Sport Biella è arrivato l’atteso esordio stagionale nei rispettivi campionati. Fortunato per gli Esordienti under 12, che hanno colto una doppia vittoria, 9-5 contro Torino 81 Blu e 12-1 contro Aquatica Torino Bianchi. Meno per gli under 14, battuti 2-19 da Torino 81 blu e 3-30 da Torino 81 giallo.

Entrambi i team biellesi sono allenati da Paolo Musso e Filippo Multari, con l’aggiunta di Elisa Sansaro nell’under 12. Prossimi impegni per l’under 14 domenica 26 gennaio alla piscina monumentale di Torino contro Hydro Sport e CSR.

La formazione under 12

Esordienti Pietro Guglielminotti, Samuele Francese (capitano), Mattia Acconciaioco, Davide Lazzari,Francesco Napoli, Giuseppe Napoli, Leonardo Savoi, Matteo Pagan, Andrea De Martinis, Lorenzo Sapone, Federico Francavilla, Jonathan Fiore.

In classifica. Torino 81 giallo 6, Dynamic In Sport 6, Aquatica azzurri 3, Torino 81 blu 3, WP Novara 0, Aquatica Bianca 0.

Formazione ragazzi Under 14

Matteo Cometti, Matteo Franzoso, Pietro Copasso Rochet, Bryan Varesano, Davide Lazzari, Samuele Francese, Luca Armondi (capitano), Alessandro Odorici, Martino Biasini, Mattia Acconciaioco,Nicolò Boggia, Francesco Puce.

In classifica. Torino 81 gialli 6, Aquatica Torino azzurri 6, Hydro Sport 6, Torino 81 blu 3, CSR 3, Waterpolo Novara 0, Dynamic In Sport 0.