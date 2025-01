Ad Asti un nuovo polo di eccellenza per la salute

Si è svolta la presentazione ufficiale alla stampa del Centro di Servizi per la Salute allestito in corso Galileo Ferraris, nel palazzo (ribattezzato Palazzo Salutissima) che per molti anni ha ospitato gli uffici Enel. La struttura, frutto della collaborazione tra Salutissima e Hastafisio e già aperta al pubblica da alcune settimane, rappresenta un modello innovativo di assistenza socio-sanitaria privata, concepito per integrare e supportare il servizio pubblico.

L'edificio è stato oggetto di un'attenta opera di riqualificazione che ha saputo coniugare il rispetto della memoria storica con le esigenze della medicina moderna. Un esempio emblematico di questa filosofia è la scelta di preservare i marmi interni originali, mentre la scalinata d'ingresso è stata completamente rimossa in favore di una rampa accessibile, testimoniando un approccio all'inclusività che va oltre le convenzioni: non una soluzione separata per le persone con disabilità, ma un unico accesso dignitoso per tutti.

Una delle caratteristiche distintive del centro è il concetto di salute "a km zero e accesso zero": grazie alla molteplicità delle strumentazioni e alla stretta collaborazione tra medici e professionisti di diverse specialità, i pazienti possono effettuare eventuali esami di approfondimento nell'arco di un'unica giornata, ottenendo diagnosi definitive senza dover navigare tra diverse strutture. Un'altra peculiarità che merita una sottolineatura è la positività che caratterizza tutti gli operatori, sempre disponibili e sorridenti, come del resto i volti delle molte foto in elegante bianco e nero che 'arredano' i corridoi e gran parte delle stanze.

Va altresì rimarcato che il Centro mette a disposizione i propri servizi a tutti i cittadini, non solo agli assistiti di Salutissima, a conferma della vocazione territoriale del progetto, che proprio per queste ragioni è stato supportato - dopo attenta analisi - anche da Banca Etica.

La struttura - che si sviluppa su oltre 2.100 metri quadrati distribuiti su tre piani, ciascuno con accesso dedicato, e impiega circa 40 persone - ospita quattro unità operative principali. Il cuore pulsante è rappresentato dal centro di fisioterapia di primo livello, dotato di due palestre specializzate - una dedicata al lavoro di gruppo e al potenziamento riabilitativo, l'altra all'attività riabilitativa individuale - e di una piscina ricavata dalla chiusura di un cortile interno. Il centro comprende inoltre un reparto di medicina dello sport, un ambulatorio di assistenza medica polispecialistica (che sarà pienamente operativo nelle prossime settimane) e, novità significativa, un centro di radiodiagnostica all'avanguardia. Quest'ultimo, gestito da JB Medica, è dotato di tecnologie di ultima generazione, tra cui spicca una nuova e potente macchina RZ Tac.

La genesi di questo ambizioso progetto risale al 2007, quando Banca di Asti, nell'ambito del "progetto assicurazioni in Banca", decise di esplorare il settore della salute e del benessere come nuovo ambito di servizio al territorio. Da questa visione nacque Fab SMS, oggi Salutissima, che attualmente fornisce piani sanitari integrativi personalizzati a oltre 47.000 assistiti e 16.000 nuclei familiari. Parallelamente, Hastafisio, nata nel 1993 come palestra rieducativa e evolutasi nel 2001 in struttura sanitaria con l'introduzione dei servizi di medicina dello sport e poliambulatorio, cercava nuove opportunità di sviluppo. L'incontro tra le due realtà nel 2022 ha dato vita a questo nuovo centro, fondato su valori condivisi di eccellenza, responsabilità e sostenibilità.

L'immobile è stato ristrutturato da GAP Studio seguendo rigorosi criteri di transizione ecologica, con impianti a impatto zero e ampi pannelli fotovoltaici che garantiscono un'autonomia energetica del 30-35%. Il centro è stato inoltre progettato secondo i principi dell'industria 4.0, con sistemi smart per la prenotazione e la gestione dei pazienti.

"Nel territorio di Asti siamo molto lieti di poter affermare che sia giunto a compimento un ulteriore passo importantissimo insieme ad Hastafisio per la promozione della Cultura del Benessere - ha dichiarato Giovanni Bonfanti, presidente di Salutissima - Questo risultato è frutto della prudente e sana gestione di Salutissima nel corso degli anni, che ha permesso di destinare parte delle riserve a questo importante progetto".

"Dopo oltre 30 anni di attività sul territorio ci sentiamo pronti per una nuova avvincente sfida - ha aggiunto Cristina Brunelli, socio fondatore di Hastafisio - Ci immaginiamo un polo che, oltre ad essere un centro di servizi medici d'eccellenza, possa diventare un aggregatore per tutte quelle realtà del territorio che sostengono la cultura del benessere e promuovono una medicina giusta e sostenibile".

