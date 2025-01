Grossa fuga di gas a Gaglianico, al lavoro tecnici e Vigili del Fuoco (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un ingente perdita di gas si è verificata nel comune di Gaglianico. L'allarme è scattato in via Cascinette nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio.

Sul posto i Vigili del Fuoco, assieme ai tecnici preposti, per le operazioni di messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti circa l'origine della fuga di gas. La strada è stata chiusa da un lato dagli agenti della Polizia Locale.