Fiamme in una cucina, a Cavaglià arrivano i mezzi dei Vigili del Fuoco (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Incendio nel comune di Cavaglià. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 23 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla cucina di un'abitazione per cause in fase di accertamento.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Santhià per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della stanza.