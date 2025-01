Verrone, tariffe invariate per mensa e scuolabus

A Verrone, tariffe invariate anche con il nuovo anno, quelle per la mensa scolastica e per lo scuolabus comprese.

In particolare, per i residenti la mensa a tariffa piena costa 3,50 euro, mentre i non residenti pagano 4,50 euro.

Per quanto riguarda lo scuolabus, le famiglie di Verrone continuano a pagare 6 euro al mese per chi frequenta la scuola primaria e 12 euro al mese per andare alla secondaria a Sandigliano. Per i non residenti il costo è di euro 8,00 mensili per il servizio scuola primaria e dell’infanzia ed euro 4,00 mensili per il servizio di sola andata o solo ritorno scuola primaria e dell’infanzia.

Le tariffe riguardano il periodo gennaio/giugno 2025 (anno scolastico 2024/2025) e per il periodo settembre-dicembre 2025 (anno scolastico 2025/2026).