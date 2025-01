Sciatori d'epoca protagonisti a Bielmonte con il "Trofeo Ferragut"

Nuova edizione per il "Trofeo Mario Ferragut" con gli sciatori d'epoca protagonisti.

Sabato 22 febbraio torna sulle piste di Bielmonte l'appuntamento con il fascino dello sci vintage. Uno speciale slalom storico in notturna dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte. L’evento, per la sua particolarità, è ormai considerato quasi una rievocazione storica dove sport e costumi della seconda metà del XX secolo coinvolge sportivi ma non solo. La partecipazione come pubblico a questa gara d’antan è infatti libera e tutti gli spettatori sono invitati a vestirsi anch'essi con abiti vintage dell'epoca. La gara è aperta a tutti con la sola condizione della partecipazione con sci diritti. Per il regolamento completo, maggiori informazioni e iscrizioni: scuolascibielmonte.it.