Pranzo di inizio stagione per Rally & Co con un bilancio delle gare 2024 FOTO

E’ stata una grande festa, con oltre 65 presenze ,per i piloti ed i simpatizzanti della scuderia Rally & Co quella svoltasi domenica 19 gennaio a Villa del bosco per un pranzo di inizio stagione. Tra discussioni e battute goliardiche, al microfono gli equipaggi delle varie specialità (rally storici e moderni, velocità fuoristrada, cross country, karting e gare su ghiaccio) hanno fatto la sintesi dell’anno appena trascorso e presentato i programmi 2025. Una giornata conviviale improntata sulla condivisione e sull’amicizia nella quale erano presenti il presidente ed il vice presidente di Aci Biella Andrea Gibello e Mauro Bocchio che con Marco Bertinotti durante i loro interventi hanno ricordato con commozione il presidente e colonna portante della A.u.g.b. Giampiero Loffi, scomparso improvvisamente qualche giorno prima.

c. s. Rally & Co g. c.