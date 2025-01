Si allontana dal pronto soccorso e vaga confusa in vestaglia per la città

I Carabinieri hanno notato una donna in vestaglia che vagava confusa per le vie di Biella e hanno chiamato il 118.

La donna, una 67enne, mentre si trovata al pronto soccorso per accertamenti si era allontanata dalla sala di attesa, e fortunatamente è stata notata dai militari che l'hanno fatta riaccompagnare dal personale medico in ospedale, per sottoporsi agli accertamenti del caso.