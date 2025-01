Nuovo singolo per La Francy: “Il mio sogno? Diventare una cantante popolare tra i giovani”

“Il mio sogno è diventare una cantante popolare tra i giovani. Non solo perché la musica è universale ma anche perchè deve arrivare a tutti. Spero di raggiungere il mio obiettivo dimostrando tutta la mia passione”. Parola di Francesca Gnerro, in arte LaFrancy, 24enne di Cossato, cantautrice sin dalla tenera età con una predilezione per il genere pop/latino.

Ora, si appresta a pubblicare il suo nuovo singolo, a disposizione dalla giornata di venerdì 24 gennaio. Il brano si intitolerà Perfume de aguamarina che, per la giovane, ha un profondo e particolare significato. “È un testo che parla di leggerezza, passione e rinascita – sottolinea - Parla di due persone che si fanno trasportare dalla passione al ritmo delle onde del mare. Come spiego all'inizio del brano, nella vita non ci sono certezze, quindi tanto vale farsi trasportare dal momento e dalle emozioni come essere umani quali siamo. Il titolo della mia canzone è un inno alla leggerezza e alla freschezza. Volevo creare una certa immaginazione e spensieratezza verso colui che ascolta il brano. Il mare è sempre stato il posto dove si può rinascere e trovare se stessi”.

La canzone sarà in lingua spagnola. Una scelta non casuale, come riportato dalla singer biellese: “Lo studio da quando sono ragazzina e mi ha sempre affascinato tanto. Sia la Spagna in generale che la lingua e il suono. Scrivere in spagnolo pur essendo italiana lo vedo anche come un mio simbolo differente dai soliti standard musicali. Sono curiosa di vedere le reazioni delle persone di fronte al mio brano”.