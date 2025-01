Lawer a Sigep: dal tessile ad azienda di sistemi di dosaggio industriale, una storia di passione VIDEO

A Rimini il via alla 46esima edizione di Sigep World, la rassegna dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza organizzata da Italian Exhibition Group. E tra le aziende presenti c'è anche la biellese Lawer.

"La passione è stato il fil rouge della nostra crescita - spiega Filippo Lanaro - , la passione che io vedevo in mio padre all'inizio, la passione che ho visto nel mio socio Paolo, Debona, nel far crescere l'azienda, nel farla sviluppare in settori alternativi. Quindi, tutti orientati verso una crescita e quindi necessità di essere resilienti per resistere a questi passaggi. Siamo anche, tra virgolette, aiutati in questa epoca, in questo periodo storico da un problema, il problema di trovare personale, che per noi si trasforma in una sorta di vantaggio in quanto ci adoperiamo per aiutare anche gli artigiani ad automatizzare un processo dove la difficoltà di trovare personale è veramente alta".

Oltre alla sede Italiana dove si producono il 100% degli impianti di dosaggio, Lawer attualmente consta di 3 sedi commerciali/assistenza estere : Cina Lawer Shanghai Dispensing Systems, Turchia Lawer Teknik Servis, Stati Uniti Lawer America Corp.