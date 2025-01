Un furto è stato consumato nella mattinata di ieri, lunedì 20 gennaio, presso un’abitazione nel comune di Mongrando. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i malviventi si sono introdotti all’interno, approfittando dell’assenza del proprietario, un uomo del ’61 che si era assentato per circa un’ora.

I ladri, come confermato dall’intervento dei Carabinieri, hanno frugato in giro per casa, portando via denaro contante e alcuni monili in argento.