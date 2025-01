Club Oltre, a Biella riparte la quarta edizione

Sta per partire la quarta edizione del Club Oltre, il Club per gli imprenditori di Unione Industriale Biellese. Il termine per le iscrizioni, a numero limitato, per tutti gli imprenditori biellesi interessati è il 29 gennaio.

"Il Club Oltre è un esempio concreto di come la nostra Associazione possa essere un centro di “positiva contaminazione” di idee - commenta il presidente Uib, Paolo Barberis Canonico -. Partendo dalla consapevolezza che sia importante ricercare le eccellenze e le esperienze di successo aprendosi a realtà diverse dalla nostra, grazie al Club è possibile consolidare la capacità di visione strategica imprenditoriale attraverso il dialogo, il confronto e il networking".

Anche quest'anno il Club proporrà 4 incontri riservati agli iscritti, da febbraio a maggio 2025. In ogni incontro, un imprenditore o manager di consolidata esperienza porterà la sua "storia manageriale", stimolato dalle domande della moderatrice. Dall'ascolto delle best practice, nascerà il dialogo con gli imprenditori del Club. Una contaminazione positiva di idee e visioni che ha lo scopo di stimolare nuove strategie imprenditoriali e di sviluppo aziendale.

Fra le novità di questa edizione, cambia la sede, che sarà il Relais Santo Stefano. Confermata invece la moderazione degli incontri, affidata a Daria Paoletti, giornalista parlamentare di SkyTg24 dal 2007 e collaboratrice di Confindustria per interviste a imprenditori di rilevanza nazionale e internazionale. La moderatrice accompagnerà gli imprenditori ospiti nei loro racconti, estrapolandone gli elementi chiave per una riflessione estesa e co-partecipata. Faciliterà inoltre il dialogo con gli imprenditori partecipanti, dando loro la parola per domande e contributi individuali.

Il primo incontro sarà giovedì 13 febbraio con Elena Dominique Midolo, CEO di Clio Makeup ci racconterà la formula del successo dell'azienda che vede tra i suoi fattori principali un posizionamento incentrato su di una bellezza semplice, divertente e accessibile che ha conquistato un ampio pubblico.

Il secondo incontro, giovedì 13 marzo, avrà come protagonista il Generale Salvatore Farina, direttore delle Infrastrutture e Servizi del Vaticano. Si metteranno a confronto l'esercito, il Vaticano e le aziende: intento, missione e iniziative hanno profonde differenze nelle tre realtà ma anche importanti sinergie.

Il terzo incontro, giovedì 10 aprile, sarà con Antonio Marcegaglia, Presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo industriale. Si entrerà nel merito delle sinergie, delle economie di scala e delle tecniche di diversificazione nella catena del valore della siderurgia.

Il quarto ed ultimo incontro è in programma giovedì 15 maggio con Giuseppe Ferro, Amministratore Delegato de La Molisana Spa, che illustrerà i retroscena imprenditoriali di una storia lunga cent`anni fatta di coraggio, radici, follia.