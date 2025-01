Piaro, storie di montagna a Campiglia Cervo: alla scoperta di un piccolo gioiello delle Alpi biellesi FOTO e VIDEO

Nel cuore della Valle Cervo, sulla strada per Bielmonte, è possibile osservare una piccola frazione di montagna, dove pochi abitanti riflettono i ricordi di un passato vivo e pulsante. La località di Piaro, situata a oltre 900 m di altitudine, offre una vista panoramica sulla vallata e svariati percorsi per intraprendere escursioni che portano ai colli e alle montagne biellesi, sulle Alpi circostanti.

“Vivere a Piaro – racconta un’abitante che possiede di quel luogo i ricordi d’infanzia – è splendido e faticoso al tempo stesso. D’inverno fa molto freddo e occorre procurarsi molta legna per scaldare gli ambienti e spalare spesso la neve. D’estate, invece, la frazione prende vita e arrivano molti villeggianti: si respira un’aria diversa”. Nonostante la fatica, l’impegno viene ripagato dal privilegio che offrono gli scenari naturali e la quiete che altrove sembra perduta.

“Un tempo il paese era ricco di vita – raccontano all’esterno della chiesa di Sant’Antonio Abate, durante la festa – Durante il periodo estivo non era possibile entrare tutti a messa, perché la struttura era troppo piccola. La vita era semplice, ma non mancava nulla a nessuno: tutte le famiglie possedevano mucche, capre o conigli ed erano in molti a venire da fuori in occasione delle feste. La campagna e i boschi circostanti ci donavano tutto il necessario”.

Oggi il borgo conta poche decine di residenti, ma la forte memoria storica incentiva i nuovi arrivati a mantenere viva l’anima del paese, all’insegna delle tradizioni: “Ci siamo stabiliti per far vivere ai nostri figli un’esperienza nella natura – racconta una coppia – La qualità della vita è molto elevata e la possibilità di uscire di casa e stare all’aperto è un’esperienza che va vissuta. Negli ultimi tempi cerchiamo di organizzare diverse iniziative ed eventi per far rivivere le memorie del passato, dall’esposizione nell’antica scuola alla pulizia dei sentieri, per mantenere vive le tradizioni, a cui tutti sono molto legati”.

Un legame coinvolgente per il passato, natura incontaminata e la volontà di rivivere le antiche tradizioni, fanno di Piaro un luogo da scoprire e valorizzare. Un piccolo gioiello della montagna biellese che aspetta solo di essere scoperto, con rispetto e curiosità.