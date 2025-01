Servizio Civile Universale: l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Biella cerca volontari.

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Biella – partecipa al nuovo bando per il Servizio Civile Universale, offrendo a 4 giovani l'opportunità di aderire al programma di intervento “Alleanza per l'inclusione e il sostegno sociale”.

Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 ei 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni), purché non abbiano ricevuto condanne, non appartengano a forze di polizia o corpi armati e non abbiano già svolto o interrotto un precedente servizio civile nazionale/universale.

La scadenza per partecipare è fissata al 18 febbraio 2025, alle ore 14.00. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Domande on Line (DOL), accessibile all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno massimo di 25 ore settimanali, con un compenso mensile di 507,30 euro .

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.uicibiella.it o contattare l'ufficio al numero 015 20355 .