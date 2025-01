Cassa integrazione “speciale” per il settore auto, si parte a febbraio. Cirio: “Riporteremo salari a livelli normali” VIDEO

Piemonte a confronto, in due delle sue anime principali: quello politico e quello economico. Si è tenuto stamattina al Grattacielo di via Nizza il confronto tra il mondo confindustriale e e la giunta guidata da Alberto Cirio, alla luce di un 2025 che non promette nulla di buono. A cominciare dall’automotive, passando per il tema energia, senza dimenticare ammortizzatori sociali e formazione.

“Senza dimenticare che dopo la pandemia la nostra regione è cresciuta meglio di tanti altri”, dice il governatore. Proprio il settore auto è al centro del discorso, con i primi spiragli (500 ibrida) che lampeggiano a distanza di almeno un anno, per Mirafiori. E la Regione sta limando i dettagli per la cassa integrazione speciale, unica nel suo genere.

“Al 2026 le persone però ci devono arrivare e chi è in cassa integrazione non deve essere lasciato solo. Con i fondi del Pnrr abbiamo studiato una struttura di integrazione. Lo presenteremo a febbraio, in un consiglio regionale aperto, con un meccanismo per il mondo auto che permette di tornare a livello di reddito originale”, dice il presidente Cirio. “Ma siamo pronti a declinare anche su altri settori come gioiello, tessile e lusso”. Problema che non ha l’aerospazio, dove “ci sono ordinativi almeno per i prossimi dieci anni. E in tutto questo l’Intelligenza artificiale avrà un ruolo significativo”.

“Vogliamo rendere competitivi non sono le imprese, ma anche i lavoratori - ribadisce là vicepresidente Elena Chiorino - e li faremo con la formazione”. E Andrea Tronzano, assessore regionale alle attività produttive, aggiunge: “Tra fondi europei, statali e regionali investiamo quasi 1,1 miliardi nei vari settori, non solo per l’industria. Ma faremo anche missioni di sistema, la prima a Detroit. Sul tema attrazione continuiamo a rispondere a una delle richieste più pressanti di Confindustria”. E infine, sul tema energia, “partiremo quest’anno con le gare sull’isroelettrico per chi vuole investire e per dare forza a un settore in cui si gioca molto della competitività”.

“La Regione ci ascolta - dice il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto - e siamo i maggiori contribuenti del territorio. I dati sul primo trimestre dell’anno non sono particolarmente brillanti. Speriamo che le previsioni eccedano in pessimismo. Bisogna invertire il trend, prima che sia troppo tardi”.