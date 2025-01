In data odierna, 16 gennaio, prima delle 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull'A5, in direzione di Ivrea, al km 15+400, per un incidente stradale avvenuto in maniera autonoma.

All' arrivo delle squadre, l'unica persona interessata nello scontro era già alle cure del personale sanitario. Quindi si è provveduto con la messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata. Presenti sul posto anche la Polizza e il personale autostradale.