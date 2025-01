Mongrando, il Presepe del Vallino interpretato dai bambini: grandi emozioni alla residenza Ines e Piera Capellaro FOTO

Grandi emozioni, lunedi'16 dicembre, presso la casa di riposo Ines e Piera Capellaro di Mongrando, dove i bambini della scuola dell'infanzia di Curanuova hanno ridato vita alla rappresentazione del presepe del Vallino.

L'idea è la conseguenza del bellissimo progetto intergenerazionale, dal grande valore sociale ed educativo, che consente incontri in cui gli anziani hanno la possibilità di recepire un po' di creatività ed allegria dai piccoli ed i bambini possono godere dell'affetto e dell’esperienza dei nonni.

Nonnini, emozionatissimi spettatori di questa semplice e tenera rappresentazione di presepe vivente e giovanissimi entusiasti di esibirsi per gli ospiti della residenza, ci ribadiscono che l'età non è mai una barriera ma un ponte, capace di far incontrare e divertire grandi e piccini.

Un grande ringraziamento va agli interpreti e alle loro maestre che hanno reso speciale e unico questo evento, al "coro delle 2", a Giuliana e Aldo che hanno reso possibile tutto questo, alla volontaria Manola che ha creato i vestiti per i piccoli attori, al servizio Manutenzione del Cerino Zegna che ha realizzato la capanna... e a tutti i partecipanti che hanno reso questo pomeriggio magico e ricco di emozioni.

Grazie a tutti,

alla prossima!